Ramón Domínguez: La leyenda que transformó Delaware Park

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Este miércoles 13 de los corrientes, llega la temporada 89 del hipódromo de Delaware Park, ubicado en Wilmington, Delaware. Un total de ocho careras sin pruebas selectivas es el comienzo de este nuevo ciclo que finaliza el 17 octubre. Calendario que reúne 75 días carreras.

El legado de Dominguez en Delaware Park

La campaña de Ramón Domínguez en Delaware Park es considerada una de las más dominantes en la historia de ese hipódromo, sirviendo como el trampolín definitivo que lo llevó a la élite del hipismo en Nueva York y, eventualmente, al Salón de la Fama.

Aquí los hitos más destacados de su paso por Delaware:

Líder Histórico : Es el jinete con más victorias de todos los tiempos en este hipódromo, acumulando 1,526 triunfos .

: Es el jinete con más victorias de todos los tiempos en este hipódromo, acumulando . Títulos de Estadística : Fue el campeón de los jinetes en cinco temporadas: 2003, 2004, 2005, 2006 y 2008 .

: Fue el campeón de los jinetes en cinco temporadas: . Récord de Victorias : En 2003, estableció la marca vigente de más carreras ganadas en una sola temporada de Delaware Park con 254 victorias .

: En 2003, estableció la marca vigente de más carreras ganadas en una sola temporada de Delaware Park con . Grandes Clásicos : Ganó 98 eventos selectivos en el patio, destacando dos victorias en el prestigioso Delaware Handicap (2001 con Irving's Baby y 2007 con Unbridled Belle).

: Ganó 98 eventos selectivos en el patio, destacando dos victorias en el prestigioso Delaware Handicap (2001 con Irving's Baby y 2007 con Unbridled Belle). Hito de Carrera: El 9 de mayo de 2007, alcanzó su victoria número 3,000 de por vida montando a Astor Park precisamente en esta pista.

En reconocimiento a su legado, Domínguez fue exaltado al Muro de la Fama de Delaware Park en 2017 y el hipódromo celebra anualmente el "Día de Ramón Domínguez" en el mes de septiembre.