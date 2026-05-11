Esta semana llega el opening day en Delaware Park

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El Opening Day para la jornada de carreras en vivo de Delaware Park en 2026 está programado para este miércoles 13 de mayo, con la disputa de ocho carreras. Este evento marcará el inicio de la 89.ª temporada de carreras de purasangres en este histórico hipódromo. Circuito que vio crecer a nuestro primer jinete Salón de la Fama del hipismo Ramón Alfredo Dominguez.

Delaware Park llega con 75 días de carreras

La temporada 89 en Delaware Park, tiene un calendario de carreras stakes que repartirán 4.3 millones de dólares, en la que el Delaware Handicap (G3) de $500,000 es la prueba de centro de este circuito que se extenderá hasta el sábado 17 de octubre.

La primera gran fecha de la temporada llega el 13 junio, en la cual se disputan seis stakes dos de grados, con una premiación combinada de 1.3 millones de dólares. Las carreras principales son:

$300,000 Delaware Derby Stakes.

$300,000 Delaware Oaks (G3).

$250,000 RG Dick Memorial Stakes (G3).

La segunda fecha importante del meeting es el 11y 12 de septiembre, con la disputa de seis stakes que conmemoran el Delaware Certified & Owners Festival, 800 mil dólares están en juego.

La fecha principal es el 26 de septiembre con los $500,000 del Delaware Handicap (G3), adicionalmente están previsto las listadas de: