Imparable: José Ortiz repite como Jockey de la Semana en Churchill Downs

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La programación del Día de las Madres en el hipódromo de Churchill Downs este domingo contó con una agenda de diez compromisos desde las 12:00 del mediodía, donde el jockey puertorriqueño José Ortiz volvió a sobresalir al conseguir dos victorias de siete compromisos de montas que realizó.

Estados Unidos: José Ortiz repite como Jockey de la Semana en Churchill Downs

El ganador del Kentucky Derby (G1) de la presente temporada, el puertorriqueño José Luis Ortiz se erigió como uno de los más destacados de la última fecha en el óvalo de Churchill Downs al ganar dos de las siete montas que cumplió en su jornada personal.

La primera de las victorias del domingo de Ortiz la logró en la segunda carrera de diez de la programación dominical, en un Claiming de $36.000 con el ejemplare theprincessfactor del trainer Joe Sharp en recorrido de 1.700 metros (arena) con un tiempo oficial de 1:45.55 para genera un dividendo de $5.12 a ganador, $3.48 el place y $2.86 el show de la carrera.

Mientras que completría el doblete en la cuarta competencia, en otro claiming, pero de $62.000 con el purasangre Menkaure, pensionada de William Walden, la cual recorrió la distancia de 1.300 metros en arena, en un tiempo de 1:18.21 para dejar pagos de $10.86 a ganador, $5.42 el place y $3.72 el show de la prueba.

José Luis Ortiz terminó la semana en el óvalo de Churchill Downs con un total de ocho victorias en cuatro jornadas realizadas entre el jueves 7 y el domingo 10 de mayo, para erigirse por segunda semana consecutiva como el Jockey de la Semana en el mencionado recinto.