Así fue el primer lanzamiento de José Ortiz y Cherie DeVaux en el Yankee Stadium

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Uno de los honores que tiene el entrenador o el jinete ganador del Kentucky Derby (G1) cada año, es que son honrados con lanzar la primera pelota en previo a un encuentro de los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium, honor que este año realizaron en conjunto la entrenadora Cherie DeVaux y el jinete puertorriqueño José Ortiz.

Estados Unidos: Entrenadora y jinete lanzan primera bola en el Yankee Stadium

Cherie DeVaux, quien ha escrito su nombre como la primera mujer en ganar el Kentucky Derby (G1) como entrenadora, y el jinete profesional José Ortiz, quien montó al ejemplar Golden Tempo, fueron los encargados de realizar el lanzamiento de la primera pelota en el encuentro entre los Yankees de Nueva York y los Rangers de Texas en el “nuevo” Yankee Stadium.

Ambos estuvieron ataviados con un jersey local de los Yankees, con el número 71 en la espalda cada uno, realizaron sus respectivos lanzamientos desde el montículo del diamante neoyorquino, al jockey José Luis le recibió el boricua Fernando Cruz, quien es parte del roster de 40 de la organización más ganadora de Series Mundiales en las Grandes Ligas con 27, pero tienen una sequia de 16 años sin volver a ganarla.