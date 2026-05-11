¡Final no apto para cardíacos! Jockey venezolano gana clásico “Día de la Madre” en este hipódromo del Sur

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado se llevaron a cabo ocho carreras en el hipódromo Miguel Salem Dibo, ubicado en Ecuador, en la cual se incluyó dos pruebas clásicas, entre ellas el “Día de la Madre” en distancia de 1,200 metros, como uno de los eventos centrales, disputado en la quinta de la cartelera con una victoria para el ejemplar Henrique Octavo.

Henrique Octavo y Diomedes Acosta salen victorioso

La quinta carrera de la jornada sabatina fue reservada para el Clásico “Día de la Madre” para ejemplares 3 y más años en distancia de 1,200 metros, la cual atrajo a nueve centauros. Henrique Octavo, de origen peruano se alzó con la victoria bajo el comando del jockey venezolano Diomedes Acosta.

Henrique Octavo, con la monta de Acosta, se ubicó rápidamente al costado de la veloz Miss Flag, ambos ejemplares sin darse tregua llegan al tope de la recta final con una pelea tenaz en la que se unió Kuntur y Blue Heart.

En la mita de la recta a 200 metros para la raya Kuntur toma el control sobre Henrique Octavo mientras que Blue Heart atropellaba con fuerza por líneas externas.

Henrique Octavo con la monta del jockey venezolano Diomedes Acosta, no rehúye a la pelea, para añadirse la punta en el último tramo de carrera neutralizando el ataque final de Blue Heart, que no pudo alcanzar para terminar a nariz del vencedor.

Para el jinete venezolano Diomedes Acosta, esta representó su sexta victoria en la temporada y su primer evento selectivo, en 21 presentaciones en la temporada en el hipódromo Miguel Salem Dibo.

Henrique Octavo (Per) es un macho castaño por Power World en Mary Boleyn (Privately Held), que consigue su victoria 15 en 69 salidas. Presentó el colombiano Hernando Día, para los colores del Stud “Marissa”. Esta prueba se corrió en distancia 1.200 metros, con un crono final de 1.14.69 (pista liviana).