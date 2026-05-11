Ejemplar retirado del Derby de Kentucky, no irá al Preaknees Stakes (G1) por estos detalles

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En la semana del Preakness Stakes (G1) que llega este sábado 16 de mayo a su edición 151, comienza el movimiento de cuadas y cambios de jinetes para el presente evento, que funge como el segundo paso de la Triple Triada en Estados Unidos.

Preakness Stakes: Silent Tactic no va para la carrera

Hasta la noche de este domingo 10 de mayo, todo indicaba que el ejemplar Silent Tactic participaría en la edición 151 del Preakness Stakes (G1), que tiene una recompensa de dos millones de dólares. No obstante, su entrenador Mark Casse ha confirmado que su presentado no participará en la competencia. David Grening (DRFGrenig en X), el periodista, lo confirmó de esta manera.

El hijo de Tacitus, propiedad de John Oxley, no hará el viaje a Laurel Park desde Ocala, como se tenía previsto para este martes 12 de los corrientes. Silent Tactic, que fue retirado días antes del Kentucky Derby (G1), debido a una contusión leve en la pata delantera izquierda, no ha podido recuperarse de la misma, a pesar de todos los cuidados intensivos que se realizaron durante su entrenamiento para llegar a la segunda corona estadounidense.

Su entrenador, Casse no está satisfecho con la recuperación de esa lesión, a pesar, que, ha estado entrenando al caballo con una almohadilla completa que le cubre toda la planta. Así lo confirmó.

El sorteo del Preakness está programado para este lunes entre las 4 pm y las 6 pm en Laurel.