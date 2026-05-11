Jockey venezolano asalta el liderato nacional de victorias en Estados Unidos

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El jockey venezolano Samuel Marín logró una cifra de seis victorias en el hipódromo de Monmouth Park en el inicio del meeting en dicho óvalo, que va a durar hasta el próximo 13 de junio del año en curso, y junto al mexicano Paco López, fueron los más destacados en las dos fechas del mencionado recinto.

Estados Unidos: Samuel Marín vuelve a ser el líder en victorias en Estados Unidos

Con el fin de semana que acaba de tener del jockey venezolano Samuel Marín en el hipódromo de Monmouth Park, donde consiguió seis triunfos y uno de ellos fue en el Long Branch Stakes de $100.000 con el ejemplar Hedge Ratio del trainer Chad Brown, le permitió recuperar el liderato nacional de victorias del 2026 en Estados Unidos.

Con el triunfo en el Stakes antes mencionado y en un Allwance que Optional Claiming que se disputó en la sexta carrera del domingo, Marín logró sacar dos lauros de ventaja sobre el aprendiz sensación, el panameño Yedsit Hazlewood, quien finalizó la semana con 130 ganancias en 546 montas realizadas.

El jockey venezolano comienza la semana con 132 lauros en 504 montas para una efectividad del 26%, solo superado por el astro francés Flavien Prat, quien tiene una efectividad del 27%, pero con 109 lauros en 405 montas hechas.

Marin tiene para esta semana, una monta en la programación del martes en el hipódromo de Parx Racing en Filadelfia, y luego se irá el miércoles a comenzar el meeting en el óvalo de Delaware Park con tres compromisos de montas. Hasta los momentos, Samuel Marín es el único jockey venezolano que ha superado los 100 triunfos en el año.