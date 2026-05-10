Regreso triunfal: Marín repite la hazaña en el Long Branch Stakes cuatro años después de su primer éxito en la prueba

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El emblemático óvalo de Monmouth Park dio continuidad este domingo 10 de mayo a su temporada número 81, correspondiente al ciclo primavera-verano 2026. La segunda jornada de actividades, que fijó su primer post time a las 12:50 p.m., ratificó el excelente momento profesional de los profesionales venezolanos, con una actuación descollante de Samuel Marín. El joven fusta alcanzó seis victorias en apenas dos días de competencias.

Hegemonía en las pruebas selectivas

La tarde dominical reservó el éxito más relevante para el jinete criollo en el Long Branch Stakes, el único evento selectivo de la programación. Marín guio a la victoria al ejemplar Hedge Ratio (6), el cual detuvo el cronómetro en 1:42.40 para el trayecto de 1.664 metros sobre la pista de arena. La pericia del jinete en la distancia intermedia permitió a Hedge Ratio administrar sus energías y asegurar el trofeo para su establo.

Esta conquista posee un matiz especial para la trayectoria del venezolano, pues repitió la hazaña lograda hace cuatro años en este mismo escenario por intermedio de Dash Attack.

Sorpresa en la sexta competencia

Posteriormente, a la altura de la sexta carrera del programa, el criollo lució de nuevo sus facultades sobre la tordilla Tickin Time Blonde (3). En un recorrido de 1.200 metros, la velocista registró una marca de 1:11.21. El triunfo representó un golpe a la cátedra y una satisfacción para los apostadores, pues la victoria reportó un dividendo de $18.60 a ganador en las taquillas del hipódromo.

Duelo en la cima de la tabla

Gracias a este par de visitas al recinto de ganadores, Samuel Marín acumula seis triunfos en el naciente meeting de New Jersey. Esta cifra le permite ubicarse en la primera casilla de la estadística, puesto que comparte actualmente con el experimentado Paco López. Ambos fustas mantienen una paridad absoluta con seis éxitos por bando en un certamen que apenas inicia y cuya conclusión está prevista para el mes de septiembre.

La consistencia de Marín en el arranque de la temporada primavera-verano 2026 proyecta una campaña de altos vuelos para el talento venezolano en los Estados Unidos. Su capacidad para ganar tanto en pruebas de aliento como en tiros cortos consolida su estatus como uno de los jinetes con mayor proyección en la costa este.