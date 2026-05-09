Growth Equity domina el Peter Pan Stakes (G3) y su próxima parada es el Belmont Stakes

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El hipódromo de Aqueduct se convirtió este sábado en el epicentro de la ruta hacia la Triple Corona con la celebración del mitin Belmont at the Big A. La prueba estelar de la jornada, el Peter Pan Stakes (G3), sirvió como el escenario ideal para el ascenso de Growth Equity, ejemplar que ahora encabeza las proyecciones para el Belmont Stakes (G1) del próximo 6 de junio en Saratoga

Un duelo de estrategias en distancia de aliento: 1.800 metros

La competencia, con una bolsa de $200.000 y un recorrido de 1.800 metros, sufrió una modificación de último momento tras el retiro de Bull By The Horns (4). Con solo cinco aspirantes en el aparato de partidas, la carrera se transformó en un duelo táctico donde la paciencia fue la clave del éxito.

El ejemplar Azam (2) asumió la responsabilidad de marcar el paso y realizó el gasto inicial de la prueba. Mientras tanto, los favoritos de la cátedra, ambos hijos del semental Modernist, buscaron su posición en el pelotón. Talk To Me Jimmy (5), ganador del Withers Stakes, intentó una escapada prematura antes del ingreso a la recta final, pero su esfuerzo resultó insuficiente ante el avance de su principal retador.

El golpe decisivo de Flavien Prat

Bajo una conducción magistral de Flavien Prat, Growth Equity esperó el momento oportuno para ejecutar su remate. Al giro de la última curva, el conducido por el jinete francés pasó a dominar las acciones con solvencia y quebró definitivamente la resistencia de Talk To Me Jimmy.

El resto de la pizarra oficial quedó conformado por Trendsetter (1), ganador del Lexington Stakes, en la tercera posición, seguido por Gulfy en la cuarta casilla y Azam en el quinto puesto. El tiempo final para los 1.800 metros fue de 1:50.25, una marca que ratifica la calidad del lote en la superficie neoyorquina.

Regreso triunfal para el establo de Chad Brown

Growth Equity, pupilo del laureado entrenador Chad Brown, regresó a la acción tras un paréntesis de 51 días fuera de las pistas públicas. El hijo de Nyquist en la matrona My Dear Venezuela, por Wildcat Heir, demostró una condición física impecable para sumar su segundo triunfo en apenas cuatro salidas.

La victoria en el Peter Pan Stakes no solo representa un éxito económico para sus allegados con dividendos en taquilla de $4.04 a ganador, $2.50 al segundo y $2.10 al tercero sino que también otorga los puntos necesarios para soñar con el "Test del Campeón". Con este desempeño, el nieto de Wildcat Heir se consolida como una de las cartas principales de Brown para la última gema de la Triple Corona en la grama de Saratoga.