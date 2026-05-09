¡Póker de victorias! Samuel Marín dicta cátedra en el Opening Day de Monmouth Park

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El emblemático óvalo de Monmouth Park dio inicio este sábado 9 de mayo a su temporada número 81, correspondiente al ciclo primavera-verano 2026. La jornada inaugural, que tuvo su primer post time a las 12:50 p.m., ratificó a este circuito como el destino predilecto para la delegación venezolana tras la culminación de los mítines invernales en los Estados Unidos.

Un escenario con historia para el látigo criollo: Victorias

La tarde perteneció de principio a fin al jinete venezolano Samuel Marín, quien se erigió como la figura central del estreno. Monmouth Park guarda un significado especial para el fustigador, pues fue en esta misma pista donde conquistó su primer triunfo profesional en territorio estadounidense, una hazaña lograda en un evento selectivo (Stakes).

En esta oportunidad, Marín cumplió con un total de siete compromisos y logró cruzar la meta en el primer lugar en cuatro ocasiones, un inicio de campaña arrollador que entusiasma a la afición hípica.

Cronología de una tarde perfecta: Poker de Ases

La racha victoriosa para el látigo nacional comenzó en la tercera competencia del programa. Sobre los lomos de Pogi (4), una alazana de ocho años, Marín dominó un Starter Optional Claiming en distancia de 1.200 metros. La victoria reportó un dividendo de $5.20 por concepto de ganador.

Posteriormente, en la sexta carrera, la combinación venezolana brilló nuevamente. Bajo la preparación del entrenador Alexis Delgado, el ejemplar Doroteo se impuso en un Allowance Optional Claiming con una bolsa de $52.775. El triunfo del purasangre en los seis furlones dejó una recompensa de $6.80 en taquilla.

Sin dar tregua a sus rivales, Marín repitió la dosis en la séptima competencia, un Allowance de 1.100 metros en la pista de arena. Al mando de Cairo Surprise (9), el jinete respondió al favoritismo del público con una marca de 1:03.48 para el recorrido. El dividendo oficial fue de $2.10 a ganador.

Para cerrar una gran tarde el criollo bajo el telon de la programación en el Maiden Special Weight con bolsa a repartir de $50,000 por intermedio de la yegua zaina Mon Reve (6) que se impone en recorrido de 1.200 metros con tiempo final de 1:11.98. El dividendo en taquilla fue de $8.60 a ganador.

Cifras de impacto: Triunfos

Con este "póker" de éxitos, Samuel Marín alcanzó las 130 victorias en lo que va de 2026 y elevó su historial personal a 552 triunfos de por vida en el hipismo norteamericano. Tras este desempeño histórico en el día inaugural, el profesional venezolano regresará a la acción este domingo con otras siete montas, con el objetivo firme de mantener el liderato en el joven mitin de Nueva Jersey.