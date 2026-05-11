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El pasado jueves en el programa de carreras en el hipódromo de Gulfstream Park, el entrenador venezolano Antonio Sano logró una nueva victoria en su carrera en Estados Unidos con el ejemplar Outlaw Country con la monta del jockey Diego Herrera, para acercarse a la cifra de 1.100 lauros en ese país.

Estados Unidos: Los diez entrenadores venezolanos más ganadores en Estados Unidos

La siguiente publicación enumerará a los entrenadores venezolanos con más victorias en el turf de Estados Unidos, hasta este lunes 11 de mayo del 2026 según el portal hípico equibase.com.

Dicho listado muestra al entrenador Antonio Sano como el único con más de 1.000 lauros en el tur norteamericano, y el aascenso de José Francisco D'Angelo como el cuarto más triunfador hasta los momoentos, mientras que el ganador del Kentucky Derby (G1), Gustavo Delgado como el décimo en la lista que comenzó en su moomento Manuel Medina y hoy en día, es el séptimo en el listado general. El entrenador José Garoffalo se ubica a siete triunfos de llegar a las 500 en su carrera y pudiera lograrlo esta campaña.

Puesto Entrenador Victorias 1 Antonio Sano 1.063 triunfos 2 Manuel Azpurua 948 triunfos 3 Víctor Barboza Jr. 687 triunfos 4 José Francisco D'Angelo 617 triunfos 5 Leopoldo Azpurua Jr. 577 triunfos 6 Rodolfo García 541 triunfos 7 Manuel Medina 538 triunfos 8 José Garoffalo 493 triunfos 9 Jorge Delgado 441 triunfos 10 Gustavo Delgado 311 triunfos

por su parte, entrenadores como Daniel Pita se ubica con 192 lauros y Gonzalo Anderson Jr. con 150 fotografías también forman parte de la delegación de trainers venezolanos que han conseguido triunfos, y los más incipientes como Ronald Coy, Ramón Minguet, Ángel Alciro Castillo Jr. entre otros, aún no han llegado a los 100 lauros pero hacen campaña en distintos óvalos norteamericanos.

Actualizado: 11 de mayo del 2026