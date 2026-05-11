Estos son los puestos de salida para la edición 151 del Preakness Stakes (G1)

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 16 de mayo se llevará a cabo la edición 151 del Preakness Stakes, con la participación de 14 ejemplares de tres años, sin posibilidades de haber este año triplecoronado, toda vez, que el único con chance de hacerlo era Golden Tempo, que saltó este evento para buscar la doble corona el próximo 6 de junio en el hipódromo de Saratoga, que suple al hipódromo de Belmont Park, debido a las remodelaciones que se realizan.

Preakness Stakes: Expectativa sin el uno-dos del Kentucky

El Preakness Stakes (G1), es la segunda gema de la triple corona estadounidense, que se corre en distancia de 1.900 metros, en el hipódromo de Laurel Park, ubicado en Maryland, por primera vez, debido que Pimlico, está en obras de renovación.

La clásica carrera terminará justo antes de la meta, acortando así la recta final de 432 metros (1419 pies), la más larga de Estados Unidos, a 332 metros (1089 pies).

Tras la deserción de Golden Tempo y Renegade, campeón y subcampeón, respectivamente esta carrera que abierta para una sorpresa. Después de eso, uno pensaría que los 14 participantes inscritos para esta maravillosa fecha, tienen oportunidad al triunfo. Así, partirán para la edición 151 de la segunda gema de la Triple Corona estadounidense;

1. Taj Mahal (Sheldon Russell / Brittany Russell) (5-1)

2. Ocelli (Tyler Gaffalione / White Beckman) (6-1)

3. Crupper (Junior Alvarado / Donnie Von Hemel) (30-1)

4. Robusta (Rafael Bejarano / Doug O’Neill) (30-1)

5. Talkin (Irad Ortiz Jr. / Danny Gargan) (20-1)

6. Chip Honcho (José L Ortiz / Steve Asmussen) (5-1)

7. The Hell We Did (Luis Sáez / Todd Fincher) (15-1)

8. Bull by the Horns (Micah Husbands / Saffie Joseph Jr) (30-1)

9. Iron Honor (Flavien Prat / Chad Brown) (9-2)

10. Napoleón Solo (Paco López / Chad Summers) (8-1)

11. Corona de Oro (John Velázquez / Dallas Stewart) (30-1)

12. Incredibolt (Jaime Torres / Riley Mott) (5-1)

13. Great White (Alex Archad / John Ennis) (15-1)

14. Pretty Boy Miah (Ricardo Santana Jr. / Jeremiah Englehart) (15-1)