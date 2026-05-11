Jockey criollo es el primero en llegar al millón de dólares en el Royal Palm Meet

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La quinta semana de acción del Royal Palm Meet finalizó este domingo diez de mayo con una programación de nueve carreras donde el puertorriqueño Miguel Ángel Vásquez fue el más destacado con dos triunfos, y el venezolano Samy Camacho sobresalió con un lauro en la última carrera del programa dominical.

Estados Unidos: Samy Camacho es el primero con un millón de dólares recaudados en el Royal Palm Meet

En la novena y última carrera de la quinta semana del Royal Palm Meet que se disputó este domingo en el hipódromo de Gulfstream Park, se corrió un Maiden Claiming de $37.000 en recorrido de 1.000 metros (grama) para yeguas de tres y más años, donde la victoria fue para Pearl of Pearl, presentada por el entrenador venezolano José Francisco D’Angelo y conducida por el jockey criollo Samy Camacho para los colores de Gelfenstein Farm.

En una victoria cerrada, solo por un cuello de diferencia, la presentada por el entrenador venezolano fue parte de los parciales que se marcaron en la prueba, con tiempos de 21.63 en 400 metros y 44.40 en los 800, para finalizar la prueba en 56.26 con remare de 11.86 en el furlón final, y generar un dividendo de $8.40 a ganador, $5.80 el place y $3.20 el show de la carrera.

Pear of Pearl es una hija del semental Vino Rosso en la yegua Spoken por Unbridle’s Song, nacida el 30 de marzo del 2023 en Calumet Farm, la cual consigue su primer triunfo luego de cinco presentaciones, la misma fue comprada por $100.000 en las pasadas subastas de OBS en junio del año pasado por Gelfenstein Farm.

Para el jockey venezolano Samy Camacho fue su triunfo 89 del año y la número 27 del Royal Palm Meet, donde se mantiene líder del meeting con un lauro de diferencia sobre el boricua Miguel Ángel Vásquez. Además, Camacho llegó a $1.097.725 en ganancias en el meeting, para ser el primer jockey en alcanzar la cifra del millón en dicha campaña que finalizará el próximo 30 de agosto del año en curso.