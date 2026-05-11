A lo Pedro Caimán: Corrió solo un Clásico G3 el sábado en este hipódromo

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La tarde del sábado nueve de mayo del 2026 quedará en el recuerdo de las personas que fueron a presenciar la jornada de carreras en el hipódromo de Monterrico en Perú, donde se cumplió una programación de diez carreras, y la más importante fue la edición 2026 del Clásico Velocidad (G3) para ejemplares de tres y más años y se corrió en la sexta competencia de la agenda.

Hipismo: Corrió solo el sábado un grado 3 en Perú

El óvalo de Monterrico, ubicado en Perú, tuvo el sábado nueve de mayo, la realización de la edición 2026 del Clásico Velocidad (G3) para ejemplares de tres y más años en distancia de 1.000 metros en recta, donde se presentaban tres inscritos antes de la partida de salida de la misma.

Antes de la carrera, fueron retirados los ejemplares Super Omarcito Super Rafito, lo que dejaría en completa soledad de competencia al ejemplar Balvin, por el puesto de salida número uno, El purasangre de cinco años recorrería la distancia por mero cumplimiento para hacer oficial su victoria.

Al mejor puro estilo de lo que llegó hacer el purasangre venezolano Pedro Caimán en su 11 y última carrera que realizaría, en el marco del Clásico Grano de Oro de la temporada 2015 para los colores del Stud Los Centauros con la monta del jockey profesional Jean Carlos Rodríguez.

En este caso, Balvin haría los 1,000 metros en recta en un tiempo oficial de 57.2 con E. Arevalo en el sillín y presentado por A. Chamy para los colores del Stud Patriots y criado por el Haras Myma. El cincoañero es un purasangre peruano, nacido del semental Braddock en la yegua Hip One (USA) por Giants Causeway, el cual ahora tiene cinco victorias en nueve presentaciones.