Más de $1 millón de dólares en 14 carreras y seis stakes el viernes en Laurel Park

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Pasado el momento y el fin de semana del Kentucky Derby (G1) con la victoria del ejemplar Golden Tempo bajo la dupla de José Ortiz y Cherie DeVaux en Churchill Downs, llegó la hora de enfocarse en la edición 151 del Preakness Stakes (G1) a cumplirse este sábado en Laurel Park, por remodelaciones del óvalo de Pímlico y que, en la jornada previa del viernes, se disputará una nueva edición del Black Eyed Susan Stakes (G2) para las potras de tres años en 1.800 metros (arena).

Estados Unidos: Más de $1 millón de dólares a repartir el viernes en Laurel Park

Previo a la celebración del Preakness Stakes (G1) como segundo paso de la triple corona en Estados Unidos que será este sábado 16 de mayo en el hipódromo de Laurel Park por primera vez en la historia ante las remodelaciones del recinto de Pímlico, en la jornada del viernes se realizará una programación de 14 carreras con seis stakes, tres de ellos de grado, con una nueva edición del Black Eyed Susan Stakes (G2) para potras de tres años en 1.800 metros (arena).

La primera de las competencias será a partir de las 11:30 de la mañana donde se disputará un Maiden Claiming de $41.000 en 1.200 metros (arena) para ejemplares de tres, cuatro, cinco y seis años, con una nómina de nueve purasangres a competir.

Por su parte, que la primera prueba selectiva del viernes será en la octava carrera con la realización del Miss Preakness Stakes (G3) en 1.200 metros (arena) para potras de tres años con un premio a repartir de $150.000 y tiene una lista de siete tresañeras a competir la prueba.

Seguidamente, será el turno de correrse el Hilltop Stakes de $125.000 en 1.600 metros (grama) para potras de tres años y tiene siete hembras inscritas a competir, le seguirá en el orden de carreras, la edición 2026 del Allaire DuPont Distaff Stakes de $125.000 en 1.800 metros (arena) para yeguas de tres y más años.

Los siguientes stakes de la jornada son, el The Very One Stakes de $100.000 para yeguas de tres y más años en 1.100 metros (grama), el Pímlico Special Stakes (G3) de $250.000 en 1.900 metros en arena y cerrarán con el Black Eyed Susan Stakes (G2) de $300.000 para potras de tres años en 1.800 metros en arena.