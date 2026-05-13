Dónde, cuándo y cómo ver el Preakness Stakes (G1) el sábado en USA

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La 151.ª edición del Preakness Stakes se disputará este sábado 16 de mayo de 2026 en una sede temporal inédita en los Estados Unidos. El hipódromo de Laurel Park, será sede por primera vez de la prueba de mayor importancia en Maryland y que se hace por tradición en Pímlico, óvalo que está en estos momentos en remodelación.

Dónde es la carrera

Por primera vez en más de un siglo, el evento abandona el histórico Pimlico Race Course debido a remodelaciones masivas. La carrera se llevará a cabo en el hipódromo de Laurel Park en Laurel, Maryland.

Cuándo y a qué hora verla

Fecha: sábado 16 de mayo de 2026.

sábado 16 de mayo de 2026. Inicio de transmisiones: A partir de las 1:00 p.m. ET con las carreras preliminares.

A partir de las con las carreras preliminares. Hora oficial de salida (Post Time): La carrera estelar del Preakness Stakes iniciará aproximadamente a las 6:50 p.m. ET (5:50 p.m. del Centro de México / 4:50 p.m. PT).

Cómo verla en Estados Unidos

NBC Sports mantiene los derechos exclusivos de transmisión. Cuentas con diferentes opciones en televisión y streaming en vivo:

Televisión abierta (en inglés): Sintoniza la señal principal de NBC a partir de las 4:00 p.m. ET. Las carreras previas se emitirán por NBCSN desde las 2:00 p.m. ET.

Times Union +1

Televisión en español: La cobertura hispana comenzará a las 6:30 p.m. ET mediante el canal Universo, la aplicación de Telemundo y su sitio web.

NBC Sports