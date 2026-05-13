Preakness Stakes: Cosas que nadie te ha dicho sobre la segunda gema de la Triada hípica de Estados Unidos

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La segunda gema de la Triple Corona estadounidense se correrá en pocos días, y como el ejemplar Golden Tempo no está presente, su significado es irrelevante. Por lo tanto, este año tampoco habrá triplecoronado. No obstante, el espectáculo debe seguir y la edición 151 del Preakness Stakes (G1), que se disputará por primera vez en Laurel Park, tendrá un brillo particular.

Preakness Stakes: Estos hitos se pueden lograr

Un total de 14 potros de tres años se ven las caras. Algunos se han enfrentados en la ruta al Derby de las Rosas, y otros lo harán por vez primera. Este Preakness, encierra cuatro hitos que pueden cumplirse según el resultado de este sábado 16 de mayo.