Preakness Stakes: Cosas que nadie te ha dicho sobre la segunda gema de la Triada hípica de Estados Unidos

La segunda gema de la Triple Corona estadounidense se correrá en pocos días, y como el ejemplar Golden Tempo no está presente, su significado es irrelevante. Por lo tanto, este año tampoco habrá triplecoronado. No obstante, el espectáculo debe seguir y la edición 151 del Preakness Stakes (G1), que se disputará por primera vez en Laurel Park, tendrá un brillo particular.
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Preakness Stakes: Estos hitos se pueden lograr
Un total de 14 potros de tres años se ven las caras. Algunos se han enfrentados en la ruta al Derby de las Rosas, y otros lo harán por vez primera. Este Preakness, encierra cuatro hitos que pueden cumplirse según el resultado de este sábado 16 de mayo.
- Ocelli, llega tercero en el Derby de Kentucky, aspira a convertirse en el primer caballo perdedor en ganar el Preakness desde Refund en 1888. De lograrlo, se une a una lista de seis caballos que salieron de perdedor en esta carrera, antes de Refund, que fue el último.
- Brittany Russell podría convertirse en la primera entrenadora en ganar la carrera con Taj Mahal, invicto y residente de Laurel. Brittany, sería la tercera mujer en ganar al menos una carrera de la Triple Triada. Jena Antonucci ganó el Belmont Stakes (G1) de 2023 con Arcangelo, y Cherie DeVaux se llevó el Kentucky Derby (G1) con Golden Tempo, dejando al Preakness como la única carrera de la Triple Corona que aún no ha sido ganada por una entrenadora.
- John Velázquez, a sus 54 años, tiene la oportunidad de superar a Mike Smith como el jinete de mayor edad en ganar el Preakness a bordo de Corona de Oro.
- Chad Brown con Iron Honor, busca ampliar su palmarés en el Preakness, que incluye victorias con Cloud Computing en 2017 y Early Voting en 2022.
- Doug O’Neill con Robusta, busca su segunda victoria en este evento. Antes lo hizo con I'll Have Another en el 2012 con Mario Gutiérrez.
- Steve Asmussen con Chip Honcho, tratará de conseguir su tercer lauro en la segunda gema, tras haberla conseguido con Curlin en 2007 y Rachel Alexandra 2009.
- Jaime Torres (Seize the Grey – 2024), José Ortiz (Early Voting – 2022), Flavien Prat (Rombauer – 2021) y Tyler Gaffalione (War of Will – 2019), buscan su segunda victoria en la carrera.