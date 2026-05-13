Emisael Jaramillo acepta el reto con la peruana Princesa Moche en el Mizdirection Stakes de $100,000

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Este sábado el hipódromo de Santa Anita Park, celebra diez carreras, entre ellas el Mizdirection Stakes de $100,000 en distancia de 1,300 metros en pista de grama desde la ladera, con la participación de nueve yeguas adultas en la que destacan Princesa Moche (Perú), Queen Maxima y Spirited Boss.

Santa Anita Park: Emisael Jaramillo busca otro stakes

La novena carrera de la jornada fue reservada para el Mizdirection Stakes de $100,000, donde Queen Maxima, ganadora de múltiples carreras de grado, viene de falla en el Unbridled Sydney Stakes (G3), regresa a la acción este sábado, en la pista de grama desde la ladera.

Entrenada por Jeff Mullins, Queen Maxima, hija de Bucchero, en la singular pista de césped de ladera de Santa Anita tiene un récord de 3 victorias en 5 presentaciones, todas en stakes. Su última victoria fue en esa pista Las Cienegas Stakes (G3). Queen Maxima tiene una marca general de 8 triunfos en 15 presentaciones con $662,060 en ganancias para sus propietarios Dutch Girl Holdings e Irving Ventures. Será montada por su jinete habitual Juan Hernández.

Spirited Boss regresa a Santa Anita desde el sur de Florida para el entrenador José D'Angelo cinco semanas después de venir al oeste y ganar rápidamente el Monrovia Stakes (G3) en la pista de la ladera. Spirited Boss remontó desde la última posición con Mike Smith para imponerse por tres cuartos de cuerpo. La hija de Spirited Boss tiene 5 triunfos en 10 salidas con $301,750 en ganancias para el propietario y criador Tag Stables. Smith nuevamente será el jinete.

Princesa Moche llegó cuarta, a 4 cuerpos de Spirited Boss en el Monrovia Stakes (G3). En enero, Princesa Moche obtuvo su primera victoria en los EE. UU. en el Megahertz Stakes (G3) sobre una milla en césped en Santa Anita. Es entrenada por Doug O'Neill para el propietario Rancho San Roberto Inc. y tiene un récord general de 41: 12-4-5 con $184,116 en ganancias. Será montada por Emisael Jaramillo por primera vez.