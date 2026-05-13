Yo Daddy llega para conquistar a Maryland el Pimlico Special Stakes (G3)

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Dentro de la cartelera estelar del viernes en Laurel Park, se encuentra el Pimlico Special Stakes (G3). Está dotado con 250 mil dólares en premios a repartir en distancia de 1,900 metros. Esta prueba atrajo a siete ejemplares maduros y sirve de preludio para la carrera central de la jornada venusina, el Black-Eyed Susan Stakes (G2).

Preakness Stakes: Yo Daddy contra seis en el Pimlico Special Stakes (G3)

La décima segunda carrera de la cartelera del viernes en Laurel Park, que es el escenario por primera vez del Preakness Stakes (G1), está reservada para el Pimlico Special Stakes (G3), en la que el ejemplar Yo Daddy, con campaña en los hipódromos newyorkinos, encabeza al grupo selecto de seis ejemplares adultos.

Yo Daddy, entrenado por Linda Rice, obtuvo una victoria por 1 3/4 cuerpos en el Excelsior Stakes en Aqueduct el 4 de abril, logrando una mejor calificación Beyer de 95 en su carrera. El hijo de Yoshida, de 5 años, acumuló un récord de 2 victorias y un segundo lugar en tres actuaciones en 2026. Ha tenido una campaña global de 24 actuaciones, con ocho victorias y más de 500 mil dólares en el banco para su propietario, Winning Move Stable.

Awesome Aaron, con la monta de John Velázquez para Norm Casse, regresa para defender su título en esta carrera, que significó su última victoria en su campaña. Luego ha tenido cinco actuaciones sin poder conocer el triunfo. Su mejor actuación fue en el Battery Park Stakes en septiembre del pasado año.

Esta prueba inicia a las 4:48 p.m. hora venezolana, y en la nómina la completan: