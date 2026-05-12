Braken Poppa encabeza la lista del Black-Eyed Susan (G2) el viernes en Laurel Park

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El Black-Eyed Susan Stakes (G2) encabeza al grupo de carreras selectivas dentro de una cartelera de 14 competencias, que inician a las 11:30 a.m. hora venezolana. Esta es la edición 102 de la estelar dotada con 300,000 dólares, para potrancas de 3 años sobre una distancia de 1 1/8 millas, que atrajo a 10 potras de segundo año de carreras.

Braken Poppa encabeza el grupo de la carrera más importante de la jornada

Braken Poppa, del entrenador Steve Asmussen encabeza a este grupo de diez participantes. La hija de Aurelus Amximus, llega buscando su quinta victoria consecutiva y su primer intento en prueba de graded stakes. La criada en Louisiana ganó sus últimas cuatro carreras en Fair Grounds, coronadas por una victoria de punta a punta en el Crescent City Oaks.

Sin embargo, enfrenta a un par de potras que tienen de base el hipódromo de Laurel que se pusieron en forma en el Weber City Miss, ganada por Ivy Girl de Amelia Green en su debut en stakes sobre AP's Girl, con Miss Fulton Gal de Michael Gorham, que arribó cuarta.

Mientras que My Miss Mo, propiedad de Saffie Joseph Jr., llegó tras obtener dos segundos puestos en la categoría Grado 2 en Gulfstream Park, incluyendo un segundo lugar detrás de Prom Queen en el Gulfstream Park Oaks.

Otros eventos selectivos

La edición 102 del Black-Eyed Susan Stakes (G2), que es la décima tercera de la programación está precedida de los siguientes eventos clasificados de la jornada: