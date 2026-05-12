Estos son los stakes de grado que montará el Atleta Meridiano 2025 en Laurel Park

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A pesar de la ausencia de los dos primeros puestos del Kentucky Derby (G1) Golden Tempo y Renegade, este sábado el hipódromo de Laurel Park será sede de la edición 151 del Preakness Stakes (G1) con una programación de 14 competencias y nueve stakes a disputarse y tiene la presencia del jockey venezolano Junior Alvarado.

Estados Unidos: Los stakes de grado donde montará Junior Alvarado

El primer gran compromiso de la jornada del Preakness Stakes en Laurel Park para el jockey venezolano Junior Alvarado será en la programación de carreras del viernes donde participará en el Black Eyed Susan Stakes (G2) de $300.000, donde montará a la potra Majestic Lucía del entrenador venezolano Víctor Barboza Jr.

Luego, en la jornada sabatina del Preakness, donde se van disputar hasta nueve Stakes y cuatro de ellos son de grado, el jinete venezolano Junior Alvarado será parte en tres de ellos, y el primero será en el Dinner Party Stakes (G3) de $250.000 para ejemplares de tres y más años en recorrido de 1.800 metros donde montará a Fort Washington.

Seguidamente, en el Gallorette Stakes (G3) de $150.000 reservado para yeguas de tres y más años en distancia de 1.700 metros, Alvarado conducirá a Ribaltagaia y por último y en la prueba más importante del fin de semana, en el Preakness Stakes (G1) de $2 millones de dólares, el venezolano llevará las riendas de Crupper.