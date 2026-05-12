De Paraguaná para el mundo: Mira lo que dijo el Jockey aprendiz venezolano tras ganar su primer clásico en el extranjero

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La jornada del sábado fue un día estelar para el joven jinete aprendiz venezolano Diomedes Acosta, quien cumple campaña en el hipódromo Miguel Salem Dibo, ubicado en Ecuador. Esa jornada presentó ocho carreras entre ellas el Clásico “Día de la Madre”, con una victoria espectacular que finalizó con un resultado no apto para cardíacos, con el ejemplar Henrique Octavo.

Diomedes Acosta oriundo de Paraguaná, estado Falcón

La quinta carrera de la jornada sabatina fue reservada para el Clásico “Día de la Madre” para ejemplares 3 y más años en distancia de 1,200 metros, donde Henrique Octavo, de origen peruano se alzó con la victoria bajo el comando del jockey aprendiz venezolano Diomedes Acosta, quien utilizó todas sus cualidades para llevarse este evento por nariz sobre Blue Heart.

Para Diomedes Acosta, esta victoria significó su primer triunfo clásica de por vida. Diomedes, se inició en el hipódromo de Paraguaná, ubicado en el estado Falcón, Venezuela. Luego fue Valencia, donde, consiguió una victoria y un quinto lugar.

Tras su pasantía en los circuitos de provincia, deicidio probar suerte en el hipismo ecuatoriano, que ha extendido la mano a varios fustas criollos.

Acosta, ofreció una entrevista a Odalis Leyton por la red social Facebook “Porunacabeza” y el joven piloto expresó agradecimientos a los directivos del hipódromo en Ecuador. “Seguimos trabajando, cada día” dijo, Acosta. “Aquí estamos dando la cara, poniendo a Punto Fijo, Venezuela en alto” finalizó.