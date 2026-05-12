Breeders’ Cup: Tokio Racecouerse recibe la Victoria Mile (G1) este domingo

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La Breeders’ Cup en su calendario internacional para la Challenge Series “Win And You´re In” (Si ganas, estás adentro), llega este domingo al hipódromo de Tokio Racecouerse, en la que corre la Victoria Mile (G1). Prueba que otorga un puesto directo para la Breders’ Cup Filly & Mare Turf (G1).

Breeders’ Cup: Un puesto directo parla Filly & Mare Turf (G1)

La Breeders' Cup Challenge Series 2026, llega a su edición 20 como clasificatorio internacional para el Campeonato Mundial Breeders' Cup que se disputará en su edición 43. Esta Serie, que reúne a 14 países de cinco continentes, otorga plazas directas en el evento principal, que se llevará a cabo del 30 al 31 de octubre en Keeneland, Kentucky.

La Victoria Mile (G1) en Japón es una carrera fundamental en la serie para el campeonato de criadores. Esta prueba se corre sobre una milla (1,600 metros) en césped. Que tuvo como ganadora 2025: La potranca japonesa Ascoli Piceno con una destacada atropellada.

Esta prueba se ha consolidado como un punto de partida crucial para las mejores yeguas de césped internacionales que buscan competir en la Breeders' Cup en Estados Unidos.