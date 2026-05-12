Ratifican suspensión a entrenador ganador de ocho premios Eclipse en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Todd Pletcher, entrenador Salón de la Fama y ganador de ocho premios Eclipse, es siempre noticia. Pletcher ha estado involucrado en varias suspensiones en esta década a causa de la utilización inapropiada de medicamentos.

Los casos que parecían estar guardados y archivados, en los cuales las cortes supremas estadounidenses han emitido una decisión sobre cada uno de ellos apelados, confirmando la suspensión y las multas al célebre preparado.

Todd Pletcher deberá cumplir con otra suspensión

Según publicación de The Blood Horse, el 7 de mayo, un tribunal de apelaciones de New York confirmó un fallo que suspendía durante 10 días la licencia del entrenador para participar en carreras de caballos pura sangre. La decisión fue dictada por unánime panel del Tercer Departamento Judicial de la División de Apelaciones de la Corte Suprema de New York.

El caso de Forte, ganador del Hopeful Stakes (G1) por tres cuerpos en el hipódromo de Saratoga el 5 de septiembre de 2022. Sin embargo, según consta en los registros judiciales, las muestras de sangre y orina tomadas después de la carrera dieron positivo por meloxicam, un antiinflamatorio no esteroideo, en el Programa de Análisis e Investigación de Drogas de New York.

La Comisión de Juegos del Estado de New York, a través del administrador estatal, notificó a Pletcher su suspensión por 10 días y le impuso una multa de 1000 dólares. Posteriormente, un funcionario encargado de las audiencias recomendó que se mantuvieran las sanciones.

Casos similares impuestas al entrenador

Estos han sido algunos de los casos más recientes del entrenador:

Vassimo (marzo 2025): Pletcher aceptó una suspensión de 7 días impuesta por la Unidad de Integridad y Bienestar en las Carreras de Caballos (HIWU). El ejemplar Vassimo dio positivo por betametasona después de una carrera en Gulfstream Park en diciembre de 2023.

Capensis (2023-2026): Inicialmente recibió una suspensión de 14 días en 2023 por un exceso de fenilbutazona (bute) en el caballo Capensis durante una carrera en Saratoga en 2022. No obstante, en marzo de 2026, un tribunal de New York anuló esta sanción específica por considerar que el proceso original fue "fundamentalmente injusto”.

Wait a While (2008): Recibió una suspensión de 10 días en California luego de que su yegua Wait a While diera positivo por procaína por encima de los límites permitidos tras una carrera de la Breeders' Cup.

Tale of Glory (2004-2005): Fue suspendido por 45 días después de que el ejemplar Tales of Glory diera positivo por mepivacaína (un anestésico de Clase 2) tras ganar en Saratoga en agosto de 2004.

Además de estas suspensiones, Pletcher ha enfrentado otras quejas y multas menores por medicamentos como dexametasona y ketoprofeno en hipódromos como Gulfstream Park