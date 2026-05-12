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Preakness Stakes: Estos son los venezolanos que han ganado la segunda gema de la triada norteamericana

El jinete criollo Junior Alvarado buscará este sábado unirse a tan selecta lista

Por

Saúl García
Martes, 12 de mayo de 2026 a las 12:40 pm
Preakness Stakes: Estos son los venezolanos que han ganado la segunda gema de la triada norteamericana
Maryland Jockey Club
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Este sábado en el hipódromo de Laurel Park, se va a realizar por primera vez en la historia del ovalo, una edición del Preakness Stakes (G1), segundo paso de la triple corona en Estados Unidos, en recorrido de 1.900 metros (arena), mientras el hipódromo original de Pímlico está en remodelación.

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Estados Unidos: venezolanos que han ganado el Preakness Stakes (G1)

 Como los pioneros criollos en ganar el segundo paso de la triple corona del turf en Estados Unidos, siempre van a estar la dupla del entrenador Juan Arias y el jinete venezolano Gustavo Ávila con la hazaña de 1971 por medio del tresañero Canonero II propiedad del venezolano Edgar Caibett, el cual además dejó récord en la pista en su momento de 1:54.00.

                 

No sería hasta el 2006, 35 años después, que el jockey venezolano Javier Castellano se convertiría, en apenas, el segundo jockey venezolano cuarto criollo en ganar una edición del Preakness Stakes (G1) bajo la monta del potro Bernardini.

                 

Castellano repetiría su victoria nuevamente en el Preakness, y se convertiría en el único venezolano en ganar la prueba en par de oportunidades, al conseguir la proeza en el 2017 por medio del tresañero Cloud Computing del trainer Chad Brown con un tiempo de 1:55.98.

                 

Este año, el jockey venezolano Junior Alvarado, doble coronado de la temporada 2025 con el ejemplar Sorevereingty, al ganar el Kentucky Derby (G1) y el Belmont Stakes (G1), buscará ser el tercer jockey venezolano y el quinto criollo en ganar una edición del Preakness Stakes, para unirse a Gustavo Ávila, Juan Arias, Edgar Caibett y Javier Castellano.

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