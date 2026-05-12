El Miss Preakness Stakes (G3) en Laurel Park abre la jornada selectiva de este viernes en Maryland

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La jornada selectiva que sirve de antesala para el Preakness Stakes Day se abre con el Miss Preakness Stakes (G3), una carrera sprint en 1,200 metros valorada en $150,000, con la inscripción de siete potras de 3 años nacidas y criadas en Los Ángeles, Kentucky y Florida.

Preakness Stakes: Peach Tie a defender el patio ante seis rivales

El Miss Preakness Stakes (G3) está pautado para la octava de la jornada dentro de la cartelera de 14 competencias programadas para este viernes 15 de mayo en el hipódromo de Laurel Park, ubicado en Laurel, Maryland, con la actuación de siete hembras de segundo año de carrera.

Peach Tie encabeza a este grupo. Tres de cuatro actuaciones en Laurel han sido victorias para la hija de Preservationist, que incluyen el Wide Country Stakes y el Gin Talking Stakes durante esta racha de cuatro victorias antes de terminar segunda por una cabeza detrás de Miss Fulton Gal en el Beyond the Wire Stakes el 21 de marzo.

La entrenada por Brittany Russell para los colores de Estate of Brereton C. Jones, acumula un récord de por vida de 5 victorias en siete actuaciones con ganancias de $249,995.

Los campeones de la Florida, Ortiz Jr. y Joseph Jr., llegan a este evento con la potra Tesellate, con una campaña de cuatro victorias, tres de ellas en stakes. La hija de McKinzie llega tras ganar el Stonehedge Farm South Sophomore Fillies Stakes en marzo en Tampa Bay Downs. Antes de llegar sexta en el Foward Gal Stakes (G3) y obtener sendos triunfos consecutivos en el Juvenile Fillies Sprint Stakes y el Gasparilla Stakes.

El Miss Preakness Stakes (G3) inicia a las 2:52 p.m. hora venezolana, y estas completan la nómina: