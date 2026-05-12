Rhetorical es nombrado Caballo del Año en New York

La noche de este lunes en New York, se llevó a cabo una gran velada durante la Ceremonia Anual de Premios de New York Thoroughbred Breeders' Inc., en el Hall of Springs en el Saratoga Spa State Park en Saratoga Springs. En la que Rhetorical, obtuvo el premio al Caballo del Año criado en New York.
NOTAS RELACIONADAS
Rethorical se lleva la máxima distinción
Rethorical, entrenado por Gary Barber, para Cheyenne Stable y Wachtel Stable, este castrado hijo de Not This Time, ganó cuatro de sus cinco carreras y obtuvo $863,800 en premios en 2025. Entre sus victorias destacan el Coolmore Turf Mile Stakes (G1) en el hipódromo de Keeneland y el West Point Stakes en el hipódromo de Saratoga. Además de ser nombrado Caballo del Año, Rhetorical también recibió el título de Campeón Macho de Pista.
La lista completa de los homenajeados de 2025 incluye:
- Caballo del año criado en Nueva York y campeón macho de carreras sobre césped: Rhetorical
- Campeón macho de 2 años: Bestia Ártica
- Campeona potranca de 2 años: Iron Orchard
- Campeón macho de 3 años: Mo Plex
- Campeona potranca de 3 años y campeona velocista femenina: Usha
- Campeón Macho Viejo de Tierra: Bank Frenzy
- Campeona adulta de carreras de tierra: Sterling Silver
- Campeona de carreras sobre césped: Awesome Czech
- Campeón de velocidad masculino: Whatchatalkinabout
- Yegua reproductora del año: Sheet Humor
- Semental del año: Bucchero, que presta sus servicios en Ironhorse Stallions.
- Caballo del año criado en New York: Bank Frenzy
- Entrenadora del año: Linda Rice
- Jinete del año: Manny Franco
- Criadores del año: Mallory y Karen Mort
- Premio a la trayectoria del programa para personas criadas en New York: Marlene Brody
- Gerente Agrícola del Año: Gregg Falk (Granja Chestertown)