Rhetorical es nombrado Caballo del Año en New York

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La noche de este lunes en New York, se llevó a cabo una gran velada durante la Ceremonia Anual de Premios de New York Thoroughbred Breeders' Inc., en el Hall of Springs en el Saratoga Spa State Park en Saratoga Springs. En la que Rhetorical, obtuvo el premio al Caballo del Año criado en New York.

Rethorical se lleva la máxima distinción

Rethorical, entrenado por Gary Barber, para Cheyenne Stable y Wachtel Stable, este castrado hijo de Not This Time, ganó cuatro de sus cinco carreras y obtuvo $863,800 en premios en 2025. Entre sus victorias destacan el Coolmore Turf Mile Stakes (G1) en el hipódromo de Keeneland y el West Point Stakes en el hipódromo de Saratoga. Además de ser nombrado Caballo del Año, Rhetorical también recibió el título de Campeón Macho de Pista.

La lista completa de los homenajeados de 2025 incluye: