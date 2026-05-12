Mychel Sánchez buscará sobresalir en estas selectivas de Laurel Park

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Aunque cumple montas en el hipódromo de Parx Racing, el jockey venezolano Mychel Sánchez comenzó la semana pasada sus compromisos en el meeting de Laurel Park, donde este fin de semana será parte en las tres fechas de la segunda semana en el marco de la celebración del Preakness Stakes (G1) en su edición 151 y por primera vez en el mencionado recinto ante las remodelaciones del óvalo de Pímlico.

Estados Unidos: Montas selectivas de Mychel Sánchez en Laurel Park

Aunque los compromisos de montas de Mychel comenzará el jueves 14 con seis montas en nueve carreras a realizarse, no será hasta la jornada del viernes que será parte de la prueba más importante de la programación, en el Black Eyed Susan Stakes (G2) para potras de tres años en 1.800 metros. En dicha prueba, el venezolano conducirá a la potra Savor It, pensionada de Uriah St. Lewis.

Para el día sábado, el látigo criollo tiene siete montas que cumplir, de las cuales, tres de ellas serán en selectivas, y la primera de la jornada que competirá el jinete venezolano será en el Sir Barton Stakes de $100.000 con Pont Aven del trainer Michael Trombetta.

Luego, en la séptima de la tarde sabatina, se correrá la edición 2026 del Chick Lank Stakes de $100.000, donde Mychel Sánchez tiene dos opciones a elegir, Hollywood Import del trainer Gary Capuano y Shane’s Wonder de Alfredo Velázquez, y de aquí al sábado sabrá cuál elegir.

Por último, en la novena competencia del sábado se disputará una nueva edición del James W. Murphy Stakes de $100.000 en grama, donde el jockey venezolano montará a J. Cody de la entrenadora Marya Montoya.