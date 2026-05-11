Indetenible: Jockey venezolano logra "back to back" en este óvalo y va por su décima temporada con una cifra envidiable

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El jinete venezolano Mychel Sánchez ratifica su excelente condición profesional en la temporada 2026. Este lunes 11 de mayo, Sánchez inició la semana con un contundente "Back to Back" durante la jornada de 10 competencias celebrada en el Hipódromo de Parx Racing.

Back to Back: Mychel Sánchez Parx Racing Datos hípicos

La racha ganadora de Sánchez comenzó en la quinta prueba, un Starter Optional Claiming con premio de $25.000. Sobre la distancia de una milla (1.600 metros), el jockey guió al castaño Bonafide para llevarse el triunfo, preparado por Robert Mosco y registró un tiempo oficial de 1:39.52, además de arrojar un dividendo de $7.40 a ganador, $3.40 el place, más $2.80 el show.

Sin dar tregua a sus rivales, el criollo repitió la dosis en la sexta competencia, un Claiming de $28.000 disputado en distancia de 1.200 metros (seis furlones). En esta ocasión, Sánchez impuso su ritmo sobre el seisañero Backside Buzz, pupilo del entrenador Michael V. Pino. El tiempo final fue de 1:10.97 y dejó un dividendo de $3.60 por concepto de ganador, $2.60 el place y $2.10 el show.

Rumbo a los 100 triunfos de la temporada

Con este par de éxitos, Mychel Sánchez consolida su hegemonía en los Estados Unidos bajo los siguientes registros estadísticos: