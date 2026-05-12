Jockey boricua ha sido multado con 5 mil dólares y suspendido por el uso indebido del látigo en el Derby y las Oaks

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La Autoridad de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos (HISA) recurrió a los videos para definir nuevas penalizaciones para los jinetes que sobrepasen el límite de seis golpes por carrera después de una semana desde la celebración del Kentucky Derby (G1) y Kentucky Oaks (G1).

Cristian Torres ha sido multado y suspendido

La mañana de este martes trascendió que le jinete oriundo de Puerto Rico, Cristian Torres, ganador de más 800 carreras en Estados Unidos, recibió la notificación de parte de las autoridades de la HISA, que ha sido multado por cinco mil dólares y cinco días de suspensión por el uso indebido del látigo sobre el ejemplar Robusta en el Kentucky Derby (G1) y Search Party, en el Kentucky Oaks (G1).

Torres fue multado con 2,000 dólares y suspendido durante dos días de carreras en Kentucky el 17 y el 21 de mayo por su participación con Search Party en el Kentucky Oaks (G1). Recibió una multa de 3,000 dólares y una suspensión para los días de carreras de Kentucky del 24, 25 y 28 de mayo por su participación con Robusta en el Kentucky Derby (G1).

¿Qué dice el reglamento?

El reglamento de HISA sobre el uso del látigo estipula que entre 1 y 3 golpes por encima del límite conllevan una multa de 250 dólares o el 10 por ciento de la parte de las ganancias del jinete, lo que sea mayor, además de una suspensión de un día.

Sin embargo, dado que estas eran la segunda y tercera infracción de Torres en un lapso de 180 días, las sanciones se incrementaron. (Su primera infracción ocurrió a bordo del Texas Sequoia en la duodécima carrera en Oaklawn Park el 27 de marzo).

Según el fallo, Torres golpeó a Search Party con la fusta ocho veces cuando terminó décima en el Kentucky Oaks, dos veces superando el límite de seis faltas. Esta fue la segunda infracción del jinete de 28 años en 180 días.

En el Derby de Kentucky, los comisarios afirman que Torres golpeó a Robusta, que terminó en el puesto 14, con el látigo siete veces, una vez superando el límite de seis golpes, por su tercera infracción en 180 días.

Según el portal de resoluciones de HISA, Torres ha apelado ambas decisiones y ha solicitado la suspensión de la misma mientras se resuelve la apelación.