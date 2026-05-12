Condecoran a los hermanos Ortiz en Puerto Rico por el 1-2 en el Kentucky Derby (G1)

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Este martes 12 de mayo, la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer Hernández Colón rindió homenaje en su despacho a los jockeys José Luis e Irad Ortiz Jr. luego que ambos llegarán en el primer y segundo lugar en la pasada edición del Kentucky Derby (G1) en Churchill Downs.

Puerto Rico: Condecoran a los hermanos Ortiz por el 1-2 puesto en el Kentucky Derby (G1)

Luego de haber llegado la noche del lunes a su natal Puerto Rico y ser recibidos como héroes, los jinetes boricuas Irad y José Luis Ortiz visitaron la oficina de la gobernadora Jennifer Hernández Colón para recibir una condecoración por la victoria de José y el segundo lugar de Irad Jr. en la más reciente edición del Kentucky Derby (G1) el pasado 2 de mayo en Churchill Downs.

José Luis logró el triunfo con el potro Golden Tempo de la entrenadora Cherie DeVaux, quien se convirtió en la primera mujer entrenadora en ganar la Carrera de las Rosas, mientras que su hermano mayor, Irad Ortiz Jr. llegó segundo con el ejemplar Renegade.

Los Ortiz llegaron con sus respectivas esposas, y luego fueron atendidos por el secretario de Recreación y Deportes de la misma magistratura, Héctor Vázquez Muñiz.