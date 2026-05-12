Jinete zuliano suma tres triunfos en la jornada y queda a tiro de las primeras 100 victorias en la temporada

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Este martes se disputaron 10 carreras en el hipódromo de Parx Racing, sin cortes selectivos en la que el jinete zuliano y campeón regente Mychel Sánchez, sumó tres victorias en la cartelera de manera consecutivas desde la séptima hasta la novena de la jornada.

Parx Racing: Mychel Sánchez, suma tres en la cartelera

Mychel Sánchez, comenzó la semana con dos victorias este lunes en Pensilvania, y la tarde de este martes suma tres, para totalizar cinco en dos días. Sánchez, antes de este capitulo en Parx Racing, sumaba 72 victorias en este recinto y 96 triunfos en la temporada actual.

La primera de la tarde llegó encima de More Than Grace para el entrenador Michael Pino. Agenció un crono de 1:17.50 para 1.300 metros con un pago de $3.20 a ganador en la taquilla. En la octava llevó las riendas de Parlaypauline para Michelle Castillo, con un pago sorpresivo de $11.40 a ganador en la taquilla. Luego en la novena visita el parque de ganadores con Ponder and Dream para Robert Reid Jr. con dividendo de $6.00 a ganador.

Ahora con este trio de éxitos, Mychel Sánchez consolida su hegemonía en Estados Unidos bajo los siguientes registros estadísticos:

Liderato del Meeting: Alcanza las 75 victorias y se mantiene firme en la cima de la estadística.

Alcanza las y se mantiene firme en la cima de la estadística. Temporada 2026: Acumula 99 lauros en el año, cifra que lo sitúa a solo cuatro fotos del centenar de triunfos en su décima temporada.

Acumula en el año, cifra que lo sitúa a solo cuatro fotos del centenar de triunfos en su décima temporada. Historial: Registra un total de 1.932 victorias de por vida en los hipódromos norteamericanos.

Mychel Sánchez, continua la semana de trabajo desde el jueves hasta el sábado en el hipódromo de Laurel Park. Para retornar el lunes a Parx Racing.