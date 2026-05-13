Purasangre que compitió en el Kentucky Derby (G1) termina lesionado. Aquí el reporte

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La carrera de las rosas en su edición 152, el Kentucky Derby (G1), tuvo una nómina de purasangres notables donde no solo participaron potros nacidos en Estados Unidos, sino también ejemplares procedentes de Japón, que conquistaron puntos en la denominada ruta del primero de la Triple Corona y además, recibieron la invitación para correr.

Uno de ellos fue Danon Bourbon, nacido en tierras del estado de Kentucky, pero con campaña en las pistas niponas. El hijo de Maxfield en Wild Rige, llegó quinto detrás de Golden Tempo a 3 cuerpos de diferencia. Sin embargo, 11 días después de su actuación, se notifica a los medios que hay una lesión que lo deja por fuera el resto del año.

El reporte de la lesión

Manabu Ikezoe, entrenador del ejemplar, declara a los medios japoneses que después de la carrera, se le hicieron los chequeos correspondientes y dieron con la lesión: "Tras el Derby de Kentucky, se le detectó una fractura en la rodilla. Al regresar a Japón, se le realizaron radiografías para confirmar el diagnóstico y completó la cuarentena en la Escuela de Carreras de Japón. Ahora se someterá a una cirugía para extraer los fragmentos óseos en la Clínica Shadai de Hokkaido, como preparación para su regreso. Aún no se ha decidido la fecha de su regreso, ya que depende de los resultados de la cirugía y la rehabilitación posterior, pero creo que se centrará en descansar durante el resto del año".

Danon Bourbon tiene campaña de cuatro actuaciones con tres victorias, todas ellas de manera consecutiva. Su primer éxito fue el 26 de octubre de 2025 en el hipódromo de Kioto y antes de correr en Churchill Downs, se anotó el 28 de marzo el Fukuruyu Stakes, competencia que le otorgó puntos y el boleto para poder viajar a América.

En el Kentucky Derby (G1), Danon Bourbon salió cerca de la velocidad y en el punto de la milla, es decir, a falta de unos 400 metros para el final, lideró la carrera de acuerdo a lo registrado en la hoja oficial de llegada (chart). El esfuerzo fue bastante notorio y de manera meritoria, pudo soportar la carga final de Golden Tempo y Renegade, los cuales rebasaron en propia meta al estadounidense “nacionalizado japonés”.

El nieto de Tapit fue el único caballo de todos los que estuvieron adelante, que pudo terminar entre los cinco primeros lugares, pues Six Speed y So Happy se entregaron en la curva final sin poner resistencia. Además de Golden Tempo y Renegade, los otros dos competidores, Ocelli y Chief Wallabee, vinieron desde los lugares 15 y 16. En el caso del ganador montado por el boricua José Ortiz, corrió en el puesto 18, es decir, la última casilla.