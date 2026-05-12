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El óvalo de Laurel Park presentará este sábado 16 de mayo una vibrante edición del Gallorette Stakes (Gr 3). El prestigioso evento para hembras en pista de grama, antesala de la jornada del Preakness Stakes, cuenta con las selectas corredoras Accent (GB) y Child of the Moon (FR) como las principales rivales a bati. Ambas piezas buscarán asegurar un nuevo triunfo de jerarquía para el establo del laureado preparador Chad Brown.

Estados Unidos: Chad Brown busca ampliar su leyenda en el Gallorette Stakes (G3) en Laurel Park

Al igual que el resto de las selectivas programadas para esta histórica semana hípica, la competencia abandona de forma excepcional su sede habitual en el hipódromo de Pímlico. Las obras masivas de renovación estructural obligaron a mudar el espectáculo hacia la pista de Laurel. El desafío mantiene intacta su bolsa de premios y su recorrido clásico de una milla y un dieciséisavos (1,700 metros).

El rey indiscutible de la competencia

El favoritismo de la escuadra neoyorquina responde tanto a la calidad de sus pupilas como al extraordinario récord de su entrenador en esta selectiva. Chad Brown ostenta la condición de máximo ganador histórico del Gallorette Stakes con seis victorias en sus vitrinas personales Horse Racing Nation. El estratega, especialista por excelencia en el cuidado de corredores sobre la superficie de grama, presenta dos cartas de altísimo nivel para estirar su ventaja en los libros de récords:

Accent (GB): La ascendente nieta de Oasis Dream, de la cuadra de Jeffrey Drown, llega precedida de una evolución notable en sus actuaciones recientes y contará con los servicios del estelar jinete francés Flavien Prat en los controles.

Child of the Moon (FR): La madura corredora de Madaket Stables cuenta con roce institucional de primer orden y la codiciada conducción del fusta número uno Irad Ortiz Jr. en los lomos.

Los escoltas de peligro en el trayecto

Detrás del poderoso contingente extranjero de Brown, la nómina de inscritas presenta a calificadas rivales listas para comprometer el resultado:

Ribaltagaia: La veloz descendiente de Blame surge como una carta de cuidado en el lote debido a su versatilidad táctica. Para esta importante cita, la yegua recibirá la valiosa conducción del venezolano Junior Alvarado, profesional de altísimo relieve internacional tras consagrarse recientemente en las pistas norteamericanas con su doble corona.