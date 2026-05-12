Faust con José Ortiz como el primer favorito para el Maryland Sprint Stakes (G3)

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El óvalo de Laurel Park recibirá este sábado 16 de mayo una edición atípica pero electrizante del Maryland Sprint Stakes (Grade III). El tradicional evento de velocidad, antesala habitual del Preakness Stakes, cuenta con Faust como el rival a batir según los reportes oficiales de equibase.com. El veloz ejemplar busca una nueva victoria de jerarquía para el establo del prestigioso entrenador Steven Asmussen.

Estados Unidos: José Ortiz con Faust por el Maryland Sprint Stakes (G3)

La competencia de este año presenta un escenario logístico diferente para la hípica de la región. Las obras masivas de reconstrucción en el histórico hipódromo de Pímlico obligaron el traslado temporal de toda la jornada clásica hacia la pista de Laurel. A pesar del cambio de superficie, el desafío sobre la distancia corta de seis furlongs (1,200 metros) en arena mantiene intacto su prestigio y su bolsa de premios.

Asmussen va por su quinto trofeo en la prueba

El favoritismo de Faust responde a su sólido inicio de campaña en 2026 y a la efectividad de sus conexiones. Steven Asmussen, una leyenda de los cronómetros norteamericanos, conoce a la perfección la fórmula del éxito en este cotejo. Una victoria de Faust significaría el quinto título para el preparador en el historial de este evento de Grado III. Para lograr este cometido, el jinete José L. Ortiz asumirá la responsabilidad de la conducción desde el aparato de salidas.

Los retadores principales en la arena

La nómina de inscritos incluye velocistas de alto calibre listos para capitalizar cualquier pestañeo del favorito: