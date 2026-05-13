Oficial: El Caballo del Año, Sovereignty tiene fecha para su próxima salida

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Sovereignty, el caballo del año regente, se perfila como una posibilidad de retorno el 27 de junio a Churchill Downs en el Stephen Foster Stakes (G1), después de haber completado un buen trabajo este domingo en la pista de entrenamiento de Saratoga en Oklahoma.

El hijo de cuatro años de Into Mischief volvió a los establos del entrenador Bill Mott, en Saratoga, el viernes. En la pista hizo su debut el domingo con un galope de una vuelta bajo la monta del jinete de entrenamiento Jimmy Quispe.

Sovereignty encamina su destino para junio

Sovereignty, ganador del Derby 2025, regresó a las pistas el 18 de abril, donde quedó segundo detrás de White Abarrio en el Oaklawn Handicap (G2). Posteriormente, entrenó brevemente en Churchill Downs antes de regresar al estado de Nueva York.

"Estuvo bien y se ha adaptado bien al viaje hasta aquí. Parece que sigue viniendo por el buen camino. Con el aire fresco, todos han tenido demasiada energía aquí", dijo Mott a la prensa, luego de que el consentido del Godolphin, realizará su trabajo de preparación.

El Stephen Foster Stakes (G1) probablemente podría verse una revancha con White Abarrio, ganador de múltiples carreras de Grado 1. Además, la posible participación de Nysos y Baeza.