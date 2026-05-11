Emisael Jaramillo se pone a pata de mingo del liderato del meeting en Santa Anita Park

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La jornada de este domingo en el hipódromo de Santa Anita Park, cerró la programación de la semana cinco del Hollywood Meet con una agenda de nueve carreras donde la más importante fue la edición 2026 del Siren Lure Stakes que se disputó en la última carrera de la tarde californiana.

Estados Unidos: Victorias de Jaramillo el fin de semana en Santa Anita Park

En la séptima carrera de la jornada dominical, se disputó un Maiden Claiming de $35.000 para ejemplares de tres, cuatro, y cinco años en distancia de 1.200 metros (arena) en grama, donde la victoria la consiguió Maddie Tee, pensionada del trainer Peter Eurton con la monta del astro venezolano Emisael Jaramillo.

Los parciales de la carrera los marcó Positive Times con el puertorriqueño Edwin Maldonado, el cual dejó marcas de 22.59 en los primeros 400 metros, 46,29 la media milla y 58.36 los 1.000 metros con un tiempo final de 1:10.55 para un remate de 12.19 en los 200 metros finales de la carrera para la conducida por el criollo.

Maddie Tee es una tresañera, producto del semental Tom’s Tribute en Sheeza Milky Way por Sidney’s Candy, la cual debuta con victoria en su primera presentación como purasangre para los colores de Chiaglia Racing LLC y sociedad.

Para el jockey venezolano Emisael Jaramillo fue su tercera victoria en tres fechas de la semana cinco del Hollywood Meet, luego de haber ganado en la programación del sábado con Christa McAuliffe en un Maiden Special Weight en la sexta carrera y con Headstrong Ways en un Claiming de la tercera carrera del viernes.

Con los tres triunfos, Jaramillo llegó a 11 victorias en el Hollywood Meet y se colocó a dos del líder Armando Ayuso.