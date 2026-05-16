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El hipódromo de Laurel Park cumple este sábado una programación de 14 carreras en el marco del fin de semana del Preakness Stakes (G1) como segundo paso de la Triple Corona de Estados Unidos, mientras el óvalo de Pímlico vive un proceso de remodelación de sus espacios.

Estados Unidos: Aprendiz del momento alcanza hat-trick en Laurel Park con el Sir Barton Stakes

A la altura de la sexta competencia de la tarde sabatina, se disputó la edición 2026 del Sir Barton Stakes de $100.000 para potros de tres años en 1.700 metros en arena, donde la victoria la consiguió el tresañero Big Cudlle, presentado por Gary Capuano y la monta del panameño Yedsit Hazlewood para los colores de Pocket 3s Racing LLC.

Los parciales de la competencia fueron marcados en, 24.60 los 400 metros, 48.64 la media milla, 1:13.44 en los tres cuartos de milla, y 1:38.19 en los 1.600 metros con un tiempo final de 1:44.47 en los 1.700 metros con un remate de 6.28 en los 100 metros finales, para el hijo de Great Nation en Frechette por El Padrino, en su tercera victoria en cuatro presentaciones que ha cumplido como purasangre y el cual dejó dividendos de $12.80 a ganador, $4.00 el place y $2.80 el show.

Para el panameño aprendiz Yedsit Hazlewood es su tercera victoria de la jornada del sábado y el primer stakes del día que consigue. Hazlewood se acerca a las 140 victorias en el año, aún el le queda una monta más en Laurel Park en la última carrera de la programación sabatina.