My Miss Mo es superior en el Black-Eyed Susan (G3) en Laurel Park

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El evento selectivo más importante de este viernes 15 de mayo en la pista de Laurel Park fue el Black-Eyed Susan (G3), carrera reservada para las potras de tres años en recorrido de 1 1/8 millas (1,800 metros), el cual fue conquistado por la nacida en Florida, My Miss Mo, una conducida por Tyler Gaffalione.

Defensora del establo de Saffie Joseph Jr., el cual logra un interesante “back-to-back” selectivo, pues su caballo Navajo Warrior conquista el Pimlico Special (G3) en la competencia que sirvió de antesala a este importante cotejo, dotado con $300,000 en premios a la altura de la décimotercera carrera.

Sin rivales en la pista de Laurel

Después de haber finalizado segunda en las Gulfstream Park Oaks (G2), My Miss Mo sale victoriosa en esta oportunidad, con todo y que estuvo en persecución de la velocista Savor It, montada por el venezolano Mychel Sánchez.

Savor It, domina durante más de dos tercios del recorrido con tiempos fraccionales de 24.14, 49.10 y 1:14.48. Detrás de ella estuvo My Miss Mo con reservas, mientras que Jumping the Gun y Miss Fulton Gal, intentaban posicionarse.

My Miss Mo, pasa a dominar a falta de 500 metros para el disco sobre Jumping the Gun impulsada por Luis Sáez. Desde los lugares intermedios, A.P’s Girl con Irad Ortiz recortaba ventaja por el lado exterior para tratar de conseguir el ansiado primer lugar.

En la recta de los millones, My Miss Mo no cede ante la carga de Jumping the Gun, la cual logra igualarla en el furlong final. Gaffalione aplica todo su talento para castigar con la derecha y hacer que la potra despegara un cuerpo para imponerse en registro de 1:52.21. Jumping the Gun, A.P.’s Girl y Majestic Lucia, integran la Superfecta.

My Miss Mo llega ahora a dos triunfos en seis actuaciones para las sedas del Averill Racing, LLC, Mathis Stable, LLC y Tristan De Meric. En la taquilla, sus dividendos fueron de $7.00, $4.40 y $3.20. Jumping the Gun retorna $6.80 y $4.60, y A.P.’s Girl devuelve $4.00.