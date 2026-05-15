Navajo Warrior con Flavien Prat pasa cuchillo en el Pimlico Special (G3)

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El Hipódromo de Laurel Park tiene este viernes 15 de mayo, una histórica jornada de 14 carreras que sirve de previa a la edición 152 del Preakness Stakes (G1), pautado para este sábado. Como es tradicional, el día anterior a la segunda joya se disputan varios eventos selectivos, entre ellos la famosa “caminata” del Pimlico Special (G3), que este año fue conquistado por el caballo de cinco años Navajo Warrior.

Con la monta de Flavien Prat y el entrenamiento de Saffie Joseph Jr., Navajo Warrior une salida con llegada en el cotejo de $250,000 que se celebra a distancia de 1 3/16 millas (1,900 metros). Sin tener oposición en toda la extensa ruta, el vástago de Candy Ride (Arg) se crece para lograr su novena victoria en 17 salidas.

De punta a punta en la larga

Con el control del evento desde el momento en el que se abren las compuertas del aparato, Navajo Warrior recorre la pista de Laurel Park en plan victorioso. Un parcial cómodo de 24.60 para el cuarto de milla inicial, hizo mantener a sus oponentes en ese momento en una posición neutral.

Pero, con el segundo fraccional de 48.40, Awesome Aaron, Yo Daddy y Duke of Duval, intentaron apurar el paso para quitarle la delantera a Navajo Warrior. Sin embargo, Flavien Prat administra las energías del ejemplar para que respondiera ante la presión de sus más cercanos rivales.

Antes de ingresar al tiro derecho, Navajo Warrior mantiene esa diferencia sobre Awesome Aaron, del cual hizo los mayores esfuerzos por rebasar, pero los mismos fueron infructuosos. Por fuera aparece Maclean’s Rook con el venezolano Ismerio Villalobos para poner en peligro el liderato de Navajo Warrior.

En la recta final, Navajo Warrior sigue inquebrantable. Dejó para los 1,200 metros un fraccional de 1:12.43 y siguió la milla en 1:37.63. La diferencia superior a dos cuerpos fue definitiva para conquistar el evento en tiempo final de 1:56.61. Maclean’s Rook fue segundo por delante de San Siro y Duke of Duval.

Propiedad de los colores de BAG Racing Stables, Miller Racing, LLC, Dr. Derek K. Paul, Mathis Stable, LLC, Paul Braverman y Timothy Pinch, devuelve $4.60, $3.00 y $2.40. Por su parte, Maclean’s Rook retorna $6.60 y $3.80. San Siro paga $3.20 a Show.