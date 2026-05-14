Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras en Laurel Park para el jueves 14-5-2026

El óvalo del estado de Maryland inicia su semana de gala histórica con una jornada de nueve carreras

Por

David García V.
Jueves, 14 de mayo de 2026 a las 04:08 pm
Así quedaron los resultados de las carreras en Laurel Park para el jueves 14-5-2026
Foto: Maryland Jockey Club
Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Laurel Park ubicado en el estado de Maryland, inaugura su semana de gala con la disputa de la reunión de este jueves 14 de mayo, donde nueve carreras se celebran sin ningún evento selectivo de por medio.

NOTAS RELACIONADAS

En cuanto a las nacionalidades de los jinetes, lucieron los originarios de Venezuela, pues Jean Gregor Briceño, el aprendiz José Vargas y Mychel Sánchez salieron con victorias. En cambio, el entrenador Jamie Ness, logra un doblete importante para tomar el primer lugar de la estadística entre sus colegas.

PRIMERA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:40.95

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 13 Fairfield Bay Jean G. Briceño 9.80 5.40 3.40
2 9 Maupansant K.Gómez   9.60 4.40
3 11 Majestic Blue J.A.Batista     2.60

Entrenador: Justin Nixon

 

SEGUNDA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:14.14

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2 Hell Ofa Hillbilly Xavier Pérez 8.60 4.40 3.00
2 1 Zio Lino H.Karamanos   5.80 3.60
3 3 Lannister J.Toledo     2.80

Entrenador: John Robb

 

TERCERA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:42.74

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 1 Sterling Cat José E. Vargas 10.20    
2 11 Christmas Jones P.López      
3 8 Snow Bella J.G.Briceño      

Entrenador: José Samaniego

 

CUARTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 8 Brief Affair Yomar Orlando Ortiz 15.60 7.20 5.60
2 1 Cross of Valor Y.Hazlewood   6.20 4.00
3 3 Pneumo Warrior C.Maldonado     4.40

Entrenador: Linda Albert

 

QUINTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:39.19

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 12 Magical Ways Yedsit Hazlewood 4.80 2.80 2.20
2 11 Night Time Tap H.Rea   4.40 3.00
3 10 Fully Booked J.Toledo     3.20

Entrenador: Jamie Ness

 

SEXTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:39.08

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4 El de Larry (2Sub) C.E.López 5.40 2.60 2.10
2 1 Tuff Luck (1Baj) Y.Hazlewood   2.60 2.10
3 7 Straight to Water J.E.Vargas     2.10

Entrenador: Hugh McMahon

 

SÉPTIMA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:11.67

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 8 Mizner Sheldon Russell 5.40 3.40 2.20
2 1 Palacios J.Rocco Jr.   4.20 2.40
3 4 Wonder Mist P.López     2.20

Entrenador: Brittany Russell

 

OCTAVA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:12.25

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 5 Paco the Taco Man Mychel Sánchez 5.20 3.40 2.40
2 4 Outdoor Cat P.López   4.00 2.60
3 2 Fear Nothing J.E.Vargas     3.00

Entrenador: Jamie Ness

 

NOVENA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:08.08

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 5 Boost Jeiron Barbosa 4.80    
2 2 Music Box D.Centeno      
3 3 Lucky Lis J.G.Briceño      

Entrenador: W. Robert Bailes

$1.00 EXACTA (5-2), $4.50
$1.00 DOUBLE (5/7), $2.90
$1.00 DOUBLE (5/5), $8.60
$0.50 PICK 3 (8/5/5), $33.40
$0.50 PICK 4 (4/8/5/5), $101.90

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?