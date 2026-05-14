Así quedaron los resultados de las carreras en Laurel Park para el jueves 14-5-2026

El hipódromo de Laurel Park ubicado en el estado de Maryland, inaugura su semana de gala con la disputa de la reunión de este jueves 14 de mayo, donde nueve carreras se celebran sin ningún evento selectivo de por medio.
En cuanto a las nacionalidades de los jinetes, lucieron los originarios de Venezuela, pues Jean Gregor Briceño, el aprendiz José Vargas y Mychel Sánchez salieron con victorias. En cambio, el entrenador Jamie Ness, logra un doblete importante para tomar el primer lugar de la estadística entre sus colegas.
PRIMERA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:40.95
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|13
|Fairfield Bay
|Jean G. Briceño
|9.80
|5.40
|3.40
|2
|9
|Maupansant
|K.Gómez
|9.60
|4.40
|3
|11
|Majestic Blue
|J.A.Batista
|2.60
Entrenador: Justin Nixon
SEGUNDA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:14.14
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|Hell Ofa Hillbilly
|Xavier Pérez
|8.60
|4.40
|3.00
|2
|1
|Zio Lino
|H.Karamanos
|5.80
|3.60
|3
|3
|Lannister
|J.Toledo
|2.80
Entrenador: John Robb
TERCERA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:42.74
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|Sterling Cat
|José E. Vargas
|10.20
|2
|11
|Christmas Jones
|P.López
|3
|8
|Snow Bella
|J.G.Briceño
Entrenador: José Samaniego
CUARTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|8
|Brief Affair
|Yomar Orlando Ortiz
|15.60
|7.20
|5.60
|2
|1
|Cross of Valor
|Y.Hazlewood
|6.20
|4.00
|3
|3
|Pneumo Warrior
|C.Maldonado
|4.40
Entrenador: Linda Albert
QUINTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:39.19
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|12
|Magical Ways
|Yedsit Hazlewood
|4.80
|2.80
|2.20
|2
|11
|Night Time Tap
|H.Rea
|4.40
|3.00
|3
|10
|Fully Booked
|J.Toledo
|3.20
Entrenador: Jamie Ness
SEXTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:39.08
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|El de Larry (2Sub)
|C.E.López
|5.40
|2.60
|2.10
|2
|1
|Tuff Luck (1Baj)
|Y.Hazlewood
|2.60
|2.10
|3
|7
|Straight to Water
|J.E.Vargas
|2.10
Entrenador: Hugh McMahon
SÉPTIMA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:11.67
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|8
|Mizner
|Sheldon Russell
|5.40
|3.40
|2.20
|2
|1
|Palacios
|J.Rocco Jr.
|4.20
|2.40
|3
|4
|Wonder Mist
|P.López
|2.20
Entrenador: Brittany Russell
OCTAVA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:12.25
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|Paco the Taco Man
|Mychel Sánchez
|5.20
|3.40
|2.40
|2
|4
|Outdoor Cat
|P.López
|4.00
|2.60
|3
|2
|Fear Nothing
|J.E.Vargas
|3.00
Entrenador: Jamie Ness
NOVENA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:08.08
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|Boost
|Jeiron Barbosa
|4.80
|2
|2
|Music Box
|D.Centeno
|3
|3
|Lucky Lis
|J.G.Briceño
Entrenador: W. Robert Bailes
$1.00 EXACTA (5-2), $4.50
$1.00 DOUBLE (5/7), $2.90
$1.00 DOUBLE (5/5), $8.60
$0.50 PICK 3 (8/5/5), $33.40
$0.50 PICK 4 (4/8/5/5), $101.90