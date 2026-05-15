Peach Tie con una atropellada bestial sorprende en el Miss Preakness Stakes (G3) de Laurel Park

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La jornada selectiva que sirve de antesala para el Preakness Stakes Day se abrió con el Miss Preakness Stakes (G3), una carrera sprint en 1,200 metros valorada en $150,000, con la participación final de cinco potras de 3 años, con una victoria contundente de Peach Tie.

Preakness Stakes: Peach Tie defendió el patio ante cuatro rivales

El Miss Preakness Stakes (G3) pautado para la octava de la jornada dentro de la cartelera de 14 competencias programadas para este viernes 15 de mayo en el hipódromo de Laurel Park, ubicado en Laurel, Maryland, que tuvo la actuación de siete hembras donde Peach Tie se llevó los honores con la monta de Sheldon Russell para su esposa Brittany.

Peach Tie, ahora suma su cuarta victoria en cinco actuaciones en Laurel. La hija de Preservationist, suma su primera victoria de Grado, que se suma al Wide Country Stakes y el Gin Talking Stakes durante esta racha de cinco victorias antes de terminar segunda por una cabeza detrás de Miss Fulton Gal en el Beyond the Wire Stakes el 21 de marzo.

La defensora de los colores de Estate of Brereton C. Jones, acumula ahora un récord de por vida de seis victorias en ocho actuaciones con ganancias superiores a los 300 mil dólares.

Esta prueba se corrió en tiempo 1:11.87, luego de marcar fraccionales de 22.04 y 46.13. En las apuestas deja $16.60, $6.00 y $2.80. Fue la penúltima candidata del público.