Preakness Stakes: Fallece ejemplar que era primer favorito luego de su participación este viernes en Laurel Park

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Este viernes es el inicio de las jornadas de la segunda gema de la triple corona en Estados Unidos que se van a realizar en esta oportunidad en el óvalo de Laurel Park, e incluye una programación de 14 competencias que comenzaron desde la mañana y tendrá tres stakes de grado, y el más importante, el Black Eyed Susan Stakes en la 13 carrera, para potras de tres años en 1.800 metros (arena).

Estados Unidos: Fallece ejemplar luego de haber participado en la primera carrera en Laurel Park

La primera de las carreras de este viernes en el recinto de Laurel Park se disputó un Maiden Claiming de $45.025, reservado para ejemplares de tres, cuatro, cinco y seis años, en una distancia de 1.200 metros (arena) en pista rápida.

La victoria de la prueba se la llevó el purasangre Bold Fact con la monta del astro boricua Irad Ortiz Jr. y el entrenamiento de Brittany Russell para Repole Stable, el cual dejó un tiempo oficial de 1:12.67 para la distancia y generó dividendos de $9.00 a ganador, $4.80 el place y $3.40 el show.

En dicha competencia, también participó el tresañero Hit Show, el cual debutaba como purasangre con la monta del esposo de la entrenadora Brittany, Sheldon Russell para los colores de Itsthe Ho LLC y sociedad.

El potro nacido el 9 de marzo del 2023, luego de haber finalizado último en la carrera falleció a causas de un infarto. «La Comisión de Carreras de Maryland ha confirmado que Hit Zero, quien debutó para la entrenadora Brittany Russell en la primera carrera de Laurel Park el viernes, murió de un “aparente evento cardíaco” después de la carrera», así lo dio a conocer el corresponsal de DRF. Patrick Moquin en su cuenta personal de la redo social X.