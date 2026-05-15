Mira el trabajo del héroe del Kentucky Derby (G1), Golden Tempo, rumbo a la tercera gema en Estados Unidos

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El campeón del Kentucky Derby (G1), Golden Tempo, no correrá el Preakness Stakes (G1) y apunta directamente al Belmont Stakes (G1), toda vez que su entrenadora, Cherie DeVaux, y el equipo de propietarios (Phipps Stable y St. Elias Stable) decidieron omitir la segunda gema de la Triple Corona para darle cinco semanas completas de descanso.

Golden Tempo se alista para el Belmont Stakes (G1)

El plan de trabajo del potro se ejecuta desde su base en Keeneland. Su objetivo es llegar en óptimas condiciones al 6 de junio en el hipódromo de Saratoga, pista que albergará la edición 2026 del Belmont Stakes (G1).

El hijo de Curlin, realizó su primer entrenamiento en Keeneland el viernes 15 de mayo desde que ganó la gran carrera para la entrenadora Cherie DeVaux, según una publicación en X de Gabby Gaudet.

En compañía de su compañero de cuadra de 4 años, So Sandy, el ejemplar de 3 años recorrió cuatro furlongs en :48.60 (10/74). Los parciales para el recorrido de media milla fueron :25.2, :36.2 y :48.3. Golden Tempo galopó cinco octavos de milla en 1:01.1.