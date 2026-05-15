El Preakness Stakes 2026 tiene su análisis con La Previa Hípica Internacional de Meridiano

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Este sábado 16 de mayo, el calendario hípico en Laurel Park se viste de gala con una programación de 14 competencias. La jornada destaca por la disputa del Preakness Stakes (G1) edición 151, con $2,000,000, y una nutrida nómina de 14 participantes.

Adicionalmente, la jornada contará con diferentes eventos selectivos. En esta edición de la carrera de las margaritas, quedó el compromiso del Atleta Meridiano 2025, Junior Alvarado, el cuál representará la hípica nacional.

Pronósticos de élite con el equipo de Meridiano

Para orientar a los apostadores en esta exigente cartelera, el equipo de hipismo internacional de Meridiano, encabezado por los especialistas David García y Darwin Dumont, ofrece el análisis más preciso y los datos clave. Toda la información detallada está disponible en formato audiovisual para facilitar el estudio de cada competencia.

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