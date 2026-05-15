Preakness Stakes 2026: Vive la emoción de Laurel Park con la edición especial de Gaceta Hípica

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Por Andrea Matos Viveiros

El segundo paso de la Triple Corona ya está listo para hacer vibrar a los fanáticos de las carreras. El prestigioso Preakness Stakes (G1) se disputará este sábado en Laurel Park, escenario que albergará por primera vez esta histórica competencia debido a las remodelaciones de Pimlico Race Course.

Ante este evento internacional, Gaceta Hípica lanza una edición especial con el programa completo de Laurel Park, acompañado de retrospectos, datos estratégicos y recomendaciones de expertos para que los aficionados puedan analizar cada carrera con mayor precisión

Junior Alvarado buscará hacer historia

La expectativa también crece entre los venezolanos por la participación del jinete Junior Alvarado, quien intentará conquistar por primera vez el Preakness Stakes.

Pronósticos, estadísticas y datos exclusivos

Esta edición de Gaceta Hípica reúne información especializada, análisis detallados y los mejores pronósticos para ayudar a los fanáticos a tomar decisiones inteligentes durante la jornada hípica más importante de la semana.

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La edición especial está disponible en kioscos y puntos de venta de todo el país. No te quedes fuera de la emoción del Preakness Stakes y prepárate para vivir cada carrera con la mejor guía del hipismo venezolano. ¡Suerte y Gaceta Hípica!