Estos son los datos más sonados en las diferentes redes sociales para el 5y6 de la reunión 21 de La Rinconada

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El domingo 17 de mayo será la reunión número 21 en el hipódromo La Rinconada, la cual, tendrá una programación de 12 competencias entre ellas la cita de gala: El XXIII Clásico Gustavo Ávila (GI), en homenaje al gran y reconocido ex jockey venezolano y Doble Coronado de Estados Unidos Don Gustavo Ávila.

El equipo de Meridiano Web presenta una guía detallada para los aficionados que buscan dividendos atractivos en el tradicional 5y6 Nacional de este domingo.

Nuestra redacción recopila datos precisos a través de un monitoreo exhaustivo en las redes sociales de los pronosticadores con mayor prestigio.

Esta selección estratégica ofrece las claves necesarias para descifrar la jornada en el óvalo de Coche, con el objetivo de facilitar el acierto y potenciar las ganancias de la afición hípica venezolana.

Redes Sociales - Buen dividendo 5y6 Nacional – Reunión 21

1ra válida: Mon Diplome (2) - Valeria Time (3) - My Believer Mate (4).

2da válida: Chasing The Storm (6) - Celestia (4) - Chipilina (5).

3ra válida: Queen Vision (3) - Madame Walker (6) - Reina Fabricia (1).

4ta válida: Willy NIlly (USA) (4) - Marakovits (3) - Brawuaisa (7).

5ta válida: Coach Sessa (USA) (1) - Honey Time (2) - Mi Maritza (7).

6ta válida: Base Armador (4) - My Robbing Mate (9) - Mad Max (1).