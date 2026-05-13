La Rinconada: El video clave para asegurar el cierre y un gran dividendo dominical

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La pasión por el hipismo mantiene su intensidad en Venezuela. El óvalo de La Rinconada se prepara para la reunión número 21 de la temporada, la cual ofrece una cartelera de 12 competencias de alto nivel. El programa incluye la disputa del Clásico “Gustavo Ávila” (Grado I) y el atractivo central de la jornada: el 5y6 nacional. Este popular sistema de apuestas, que iniciará en la séptima carrera, promete una vez más dividendos excepcionales para los ganadores.

En la actualidad, el 5y6 se consolida como una fortaleza inexpugnable en materia de recaudación. Cada jornada dominical supera las expectativas y, para esta ocasión, la meta en el monto global a repartir se sitúa en la impresionante cifra de Bs. 394.944.840. Ante una programación que luce sumamente equilibrada, el equipo de Meridiano Web efectuó un análisis exhaustivo para identificar al ejemplar con mayores argumentos para convertirse en la base de las combinaciones.

El "video" de la jornada: Base Armador La Rinconada

La búsqueda de la victoria nos traslada a la duodécima carrera del programa, competencia que cierra el ciclo de las válidas y que representa la tradicional prueba de los acumulados. En este evento, destinado a caballos nacionales e importados de 7 y más años, ganadores de 2 y 3 carreras, destaca la presencia del número cuatro en la gualdrapa: Base Armador.

Este hijo de Steinbeck en MayFlower, por el semental Chayim, acude a la cita con un hándicap de 55 kilos. La confianza del equipo sobre este pupilo del Stud "Princesa Galilea" es total, al punto que el jinete profesional Robert Capriles decidió insistir en su conducción para este nuevo compromiso.

Un análisis necesario: Borren su última actuación

Resulta imperativo que la afición hípica desestime el resultado previo de este purasangre. El pasado 26 de abril, el ejemplar ocupó la cuarta posición en el marcador; no obstante, el estudio detallado de la repetición del video revela incidentes críticos que alteraron su desempeño. En aquella oportunidad, tras una partida limpia con el grupo, el ejemplar número seis realizó un cambio de línea brusco hacia adentro, lo cual obligó a Capriles a levantar las riendas de forma drástica y provocó la pérdida de posiciones valiosas.

Pese al inconveniente inicial, al giro de la última curva, Base Armador inició una feroz atropellada. Sin embargo, en los 150 metros finales, el camino se vio obstaculizado nuevamente por tres competidores que luchaban por la vanguardia. Esta situación forzó a su jinete a buscar líneas internas de emergencia, para finalmente arribar a solo tres cuerpos del vencedor.

Para este domingo, en el recorrido de 1.200 metros y bajo la guía experimentada de Capriles, se espera que Base Armador disfrute de un tránsito libre de tropiezos. Bajo condiciones normales, su remate será el más efectivo de la competencia y se perfila como la línea más sólida para cerrar con éxito el juego de las mayorías.