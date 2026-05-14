Ruta al éxito en la reunión 21: Conozcan a los ejemplares con mayor poder y la jugada larga para el 5y6 de La Rinconada

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La emoción hípica regresa este domingo 17 de mayo a La Rinconada con un programa de 12 carreras, de la reunión número 21 que incluye la edición 23 de Clásico Gustavo Ávila (GI). La atención por parte de la afición se concentrará en el popular juego del 5y6 Nacional, a iniciarse a la altura de la séptima competencia del orden oficial.

Carreras en vivo: Ejemplares con fuerzas Apuestas de caballos La Rinconada Datos hípicos

Princesa Fina (7): Yegua que va invicta en sus cuatro actuaciones del año y para la milla del Clásico Gustavo Ávila representará una actuación de lujo y gracias a su condición física, la pupila de Humberto Correia Jr., tendrá un gran desempeño y por el puesto de partida que le tocó no es impedimento para salir en velocidad y venirse en buen galope en los metros finales.

Queen Vision (3): Yegua que en su última fue subida al tercer lugar por vía reglamentaria y para esta Condicional de Reclamo va con la monta del destacado Johan Aranguren y la efectiva preparación de Riccardo D’Angelo, por lo que se espera una buena actuación de parte de la alazana.

Coach Sessa (1): Esta importada reaparece con ejercicios aceptables y en su última logró un buen segundo lugar. Ahora son 100 metros menos y consideramos que por su velocidad más su condición atlética, además de la monta del jinete Yoelbis González decidirá su triunfo en la quinta válida.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Atención, aficionados que buscan jugar más allá del ganador: Esta información es clave para sus combinaciones. Uno de los candidatos que más gusta para este tipo de jugadas es el castaño Base Armador, participante de la sexta y última válida del 5y6, además que es el auténtico video.

Esta carrera es para caballos nacionales e importados de 7 y más años, ganadores de dos y tres carreras. Base Armador, con la monta de Robert Capriles se convierte en una opción muy sólida.