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Retirada yegua que era la principal enemiga de la línea nacional en La Rinconada

La información acaba de darse a conocer por el INH en sus cuentas oficiales

Por

Saúl García
Jueves, 14 de mayo de 2026 a las 08:52 am
Retirada yegua que era la principal enemiga de la línea nacional en La Rinconada
José Aray
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La mañana de este jueves comenzó movido en el Instituto Nacional de Hipódromos con la información del retiro de primer ejemplar que iba a participar en la reunión 21 de la temporada y tercera fecha del meeting de mitad de año en el óvalo de Coche y que además, era una de las grandes favoritas en el juego del 5y6 Nacional que comenzará en la séptima carrera de la tarde dominical.

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El Instituto Nacional de Hipódromos mediante sus cuentas oficiales de distintas redes sociales dio a conocer la mañana de este jueves que la yegua Kate and Me, ha sido retirada y no participará en la segunda de las válidas del 5y6 Nacional en la jornada dominical.

La presentada por el entrenador Gabriel Márquez iba a tener la monta del astro venezolano Johan Aranguren para los colores del Stud Rafael V iba como la principal oponente para derrotar a la línea nacional, Chasing the Storm, la cual corre en la misma prueba.

El informe oficial del retiro de la yegua es por Claudicación del Miembro Anterior Izquierdo.

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